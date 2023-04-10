РФ увеличивает экспорт дизтоплива в страны Латинской Америки из-за санкций G7, - Reuters
Россия увеличила экспорт дизельного топлива в Бразилию и другие страны Латинской Америки после эмбарго на поставки в Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Россия долгое время была основным поставщиком дизельного топлива в Европу, где нефтеперерабатывающие заводы не производят достаточного количества топлива для удовлетворения внутреннего спроса дизельными автомобилями. Но полное эмбарго ЕС на российские нефтепродукты с 5 февраля перевело экспорт российского дизельного топлива в Азию, Африку, Ближний Восток" - говорится в материале.
В прошлом месяце Россия отправила более 580 000 тонн в Южную Америку, из которых около 440 000 тонн направляются в Бразилию, еще 140 000 тонн предназначены для Панамы, Уругвая и Кубы.
Reuters пишет, что вся поставка дизельного топлива из подконтрольных России портов в Бразилию в январе-марте 2023 года составила 663 000 тонн после 74 000 тонн за весь 2022 год.
Напомним, что Россия начала осуществлять перевалку дизельного топлива с судна на судно вблизи африканских портов, стремясь к дальнейшему реэкспорту.
Поставки дизельного топлива из России в Сингапур в марте достигли годового максимума и, вероятно, останутся повышенными в апреле.
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