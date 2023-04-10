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РФ увеличивает экспорт дизтоплива в страны Латинской Америки из-за санкций G7, - Reuters

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Понедельник 10 апреля 2023 19:46
РФ увеличивает экспорт дизтоплива в страны Латинской Америки из-за санкций G7, - Reuters Фото: РФ увеличивает экспорт дизтоплива в страны Латинской Америки (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия увеличила экспорт дизельного топлива в Бразилию и другие страны Латинской Америки после эмбарго на поставки в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Россия долгое время была основным поставщиком дизельного топлива в Европу, где нефтеперерабатывающие заводы не производят достаточного количества топлива для удовлетворения внутреннего спроса дизельными автомобилями. Но полное эмбарго ЕС на российские нефтепродукты с 5 февраля перевело экспорт российского дизельного топлива в Азию, Африку, Ближний Восток" - говорится в материале.

В прошлом месяце Россия отправила более 580 000 тонн в Южную Америку, из которых около 440 000 тонн направляются в Бразилию, еще 140 000 тонн предназначены для Панамы, Уругвая и Кубы.

Reuters пишет, что вся поставка дизельного топлива из подконтрольных России портов в Бразилию в январе-марте 2023 года составила 663 000 тонн после 74 000 тонн за весь 2022 год.

Напомним, что Россия начала осуществлять перевалку дизельного топлива с судна на судно вблизи африканских портов, стремясь к дальнейшему реэкспорту.

Поставки дизельного топлива из России в Сингапур в марте достигли годового максимума и, вероятно, останутся повышенными в апреле.

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