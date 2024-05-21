РФ збільшила поставки нафти в Індію на танкерах, які не потрапили під санкції, - ЗМІ

Нафтопереробні заводи в Індії на короткий час припиняли імпорт російської нафти танкерами, що належать "Совкомфлоту". Це сталося після введення Вашингтоном санкцій проти 14 танкерів цієї компанії.

У квітні індійські нафтопереробні заводи переробляли майже 1,8 мільйона барелів на день російської нафти, що приблизно на 8,2% більше, ніж попереднього місяця. Росія продовжує залишатися найбільшим постачальником нафти в Індію, за нею пішли Ірак і Саудівська Аравія.

Reuters зазначило, що для перевезення нафти в Індію росіяни стали використовувати танкери найбільшої судноплавної компанії "Совкомфлот", які не перебувають під санкціями.