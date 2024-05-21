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РФ збільшила поставки нафти в Індію на танкерах, які не потрапили під санкції, - ЗМІ

Архівне фото: РФ збільшила поставки нафти в Індію (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Імпорт російської нафти в Індію у квітні зріс до дев'ятимісячного максимуму. У цьому Кремлю допомагають танкери "Совкомфлота", які не потрапили під санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нафтопереробні заводи в Індії на короткий час припиняли імпорт російської нафти танкерами, що належать "Совкомфлоту". Це сталося після введення Вашингтоном санкцій проти 14 танкерів цієї компанії.

У квітні індійські нафтопереробні заводи переробляли майже 1,8 мільйона барелів на день російської нафти, що приблизно на 8,2% більше, ніж попереднього місяця. Росія продовжує залишатися найбільшим постачальником нафти в Індію, за нею пішли Ірак і Саудівська Аравія.

Reuters зазначило, що для перевезення нафти в Індію росіяни стали використовувати танкери найбільшої судноплавної компанії "Совкомфлот", які не перебувають під санкціями.

Санкції проти російської нафтової галузі

Захід запровадив санкції проти Росії з моменту її вторгнення в Україну і ввів цінове обмеження на нафту і нафтопродукти. Таким чином Захід хотів знизити доходи РФ, які вона використовує для війни проти України.

Це вже дає певний ефект. Приміром учора Bloomberg писало, що майже кожен нафтовий танкер Росії, який потрапив під санкції, залишається бездіяльним і порожнім.

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