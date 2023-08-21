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РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки "Калібрів" може запустити

Понеділок 21 серпня 2023 22:35
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РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки "Калібрів" може запустити Ілюстративне фото: РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти вивели в Чорне море ще три ракетоносія. Загальна їхня кількість тепер становить 11 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram.

"Сумарний залп "Калібрів" може досягати 20! Загальна кількість складу корабельного угруповання - 11 одиниць", - сказано у повідомленні військових.

Вони уточнюють, що ворог навмисне підвищує рівень напруги, але загрозу треба усвідомлювати. Українські сили протиповітряної оборони напоготові.

Також Сили оборони півдня нагадали, що на сигнали повітряної тривоги необхідно реагувати оперативно - йти в укриття чи користуватися правилами двох стін.

Обстріли України

Нагадаємо, російські окупанти посилено обстрілюють Україну останні кілька місяців. Для своїх атак вони також використовують ракети "Калібр", які запускають за допомогою кораблів або підводних човнів.

Подібні удари спричиняють загибель мирних жителів, а також пошкоджують цивільну інфраструктуру.

Під час чергової ворожої атаки 5 серпня українські сили протиповітряної оборони збили 12 крилатих ракет "Калібр".

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