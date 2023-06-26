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В РФ заявляють про "знищення" 20 літаків в червні. В Повітряних силах назвали реальну цифру

Фото: у Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки було збито літаків у червні (ілюстрація/wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Міноборони РФ постійно звітує нібито про "збиття" 20 літаків України на місяць, але ці дані не відповідають дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Росія у своїх зведеннях "знищує" на місяць по 20 наших літаків, а то і більше. Хочу зазначити, що в червні місяці в нас була втрата літака, це було на початку цього місяця. На жаль, таке трапляється, але це війна. Але, це один. А в них (росіян, -
ред.) стверджується про "20", а то й більше", - розповів він.

Обстріли аеродромів

За останні два тижні окупанти неодноразово намагався атакувати аеродроми в Україні. За словами Ігната, це пов'язано з тим, що українські літаки сьогодні виконують завдання на десятках оперативних аеродромах і виконують бойові завдання доволі таки успішно.

"Ми всі бачимо результати цієї бойової роботи. У ворога зрозуміло що "палає". Тому він неодноразово намагався за ці крайні два тижні атакувати летовища. Це і Кропивницький, і Дніпро (буквально нещодавня ракетна атака Х-22 по Дніпру), і Старокостянтинівка", - додав він.

Речник зазначив, що ворог передусім хоче знищити озброєння, яке Україні дають партнери, і літаки, які виконують щодня десятки бойових вильотів.

"Але в Повітряних силах ЗСУ це прекрасно розуміють. Літаки звичайно, що розосереджені, їх ховають і вони продовжують виконувати завдання. І жодна російська статистика їх не знищить", - констатував він.

Втрати РФ в Україні

Останнім часом українські військові досить часто збивають гелікоптери та літаки російських військ. Тільки за останній тиждень ЗСУ вдалося збити два вертольоти - Ка-52 і Мі-24.

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