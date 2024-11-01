У РФ заявили про відбиття атаки дронів на Брянськ, але є приліт у багатоповерхівку (відео)

Повітряні атаки в Брянській області

За останні місяці почастішали атаки безпілотників на різні області й міста РФ, зокрема, на прикордонні з Україною регіони. Дрони здебільшого вражають нафтобази, нафтопереробні заводи та військові об'єкти.

В ніч на 19 жовтня ударні дрони вчетверте атакували російський завод "Кремній Ел" у Брянській області. На місці влучання виникла пожежа. Завод є найбільшим виробником мікроелектроніки в Росії.

В ніч на 10 жовтня безпілотники атакували об'єкт корпорації "Роснефть" у Брянській області.

А в ніч на 9 жовтня Збройні сили України вразили склад боєприпасів у Брянській області, де зберігалися авіабомби та снаряди з Північної Кореї.

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