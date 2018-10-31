В РФ заявили об улучшении состояния здоровья Сенцова

Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Замглавы российской ФСИН заявил, что Сенцов за три недели набрал около 10 кг

Замглавы российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что состояние здоровье украинского политзаключенного Олега Сенцова практически пришло в норму после голодовки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По словам Максименко, Сенцов "вернулся и к активной творческой жизни" и пишет несколько книг и пьесу.

"В настоящее время состояние здоровья осужденного Сенцова удовлетворительное. Он четко следует рекомендациям врачей, что положительно влияет на его реабилитацию", - сказал Максименко, отметив, что за три недели Сенцов набрал около 10 кг и почти вернулся к своему первоначальному весу. При этом, украинец все еще находится под наблюдением медиков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку 6 октября 2018 года. В своем заявлении Сенцов отметил, что прекращает голодовку в связи с критическим состоянием здоровья и начавшимися патологическими изменениями в организме. За время голодовки он похудел на 12 кг.

По словам сестры Сенцова Наталии Каплан, украинец вышел из голодовки с тяжелыми последствиями для здоровья.