В РФ заявили, что США отказали в визе российским дипломатам

Иллюстративное фото (УНИАН)

Россияне не смогли попасть на конференцию по ядерному оружию в Нью-Йорке

В МИД России заявили, что США отказали в визе нескольким членам делегации, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Глава российской делегации Владимир Ермаков заявио, что "сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие в форуме".

По его словам, "Вашингтон грубейшим образом нарушает свои обязательства по Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН, которое чётко и однозначно требует от США обеспечения беспрепятственного проезда в район размещения центральных учреждений ООН представителям или должностным лицам государств-членов ООН, а также выдачу виз "безвозмездно и в возможно короткий срок".

Напомним, ранее представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан заявил, что Китай не будет участвовать ни в каких переговорах по трехсторонней ядерной сделке с США и Россией.

РБК-Украина писало, что США заявляли о развертывании Россией дополнительных ракет. Россия разместила дополнительное число ракет 9М729, которые нарушают Договор о ракетах. До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что начало производства в США новых ядерных боеголовок W76-2 повышает риск конфликта.