UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В РФ заявили, что развертывание гиперзвуковых ракет в Европе "повысит вероятность конфликта"

Автор: РБК-Украина

Россия угрозает "непреднамеренным конфликтом" за размещение гиперзвуковых ракет в Европе. С таким заявлением российские дипломаты обратились к США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства РФ в США.

Дипломаты так отреагировали на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который ранее сделал заявление гиперзвуковом оружии.

"Напоминаем Джону Кирби, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе было бы чрезвычайно дестабилизирующим фактором. Их короткое время подлета практически не оставит России времени для принятия решений и повысит вероятность непреднамеренного конфликта", - заявили в посольстве.

Ранее в Пентагоне заявляли, что с 2010 года Россия продолжает разрабатывать новые ядерные бомбы.

"Разрабатывают три новые системы ядерного оружия межконтинентальной дальности; гиперзвуковой планирующий аппарат; ядерную крылатую ракету наземного базирования с ядерной установкой, и автономную подводную торпеду с ядерной установкой и ядерным двигателем", - сообщили в Пентагоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерацияракета