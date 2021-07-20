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В РФ заявили, что развертывание гиперзвуковых ракет в Европе "повысит вероятность конфликта"

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Вторник 20 июля 2021 09:00
В РФ заявили, что развертывание гиперзвуковых ракет в Европе "повысит вероятность конфликта" Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Россия угрозает "непреднамеренным конфликтом" за размещение гиперзвуковых ракет в Европе. С таким заявлением российские дипломаты обратились к США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства РФ в США.

Дипломаты так отреагировали на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который ранее сделал заявление гиперзвуковом оружии.

"Напоминаем Джону Кирби, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе было бы чрезвычайно дестабилизирующим фактором. Их короткое время подлета практически не оставит России времени для принятия решений и повысит вероятность непреднамеренного конфликта", - заявили в посольстве.

Ранее в Пентагоне заявляли, что с 2010 года Россия продолжает разрабатывать новые ядерные бомбы.

"Разрабатывают три новые системы ядерного оружия межконтинентальной дальности; гиперзвуковой планирующий аппарат; ядерную крылатую ракету наземного базирования с ядерной установкой, и автономную подводную торпеду с ядерной установкой и ядерным двигателем", - сообщили в Пентагоне.

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