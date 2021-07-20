В РФ заявили, что развертывание гиперзвуковых ракет в Европе "повысит вероятность конфликта"
Россия угрозает "непреднамеренным конфликтом" за размещение гиперзвуковых ракет в Европе. С таким заявлением российские дипломаты обратились к США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства РФ в США.
Дипломаты так отреагировали на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который ранее сделал заявление гиперзвуковом оружии.
"Напоминаем Джону Кирби, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе было бы чрезвычайно дестабилизирующим фактором. Их короткое время подлета практически не оставит России времени для принятия решений и повысит вероятность непреднамеренного конфликта", - заявили в посольстве.
Ранее в Пентагоне заявляли, что с 2010 года Россия продолжает разрабатывать новые ядерные бомбы.
"Разрабатывают три новые системы ядерного оружия межконтинентальной дальности; гиперзвуковой планирующий аппарат; ядерную крылатую ракету наземного базирования с ядерной установкой, и автономную подводную торпеду с ядерной установкой и ядерным двигателем", - сообщили в Пентагоне.