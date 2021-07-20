У РФ заявили, що розгортання гіперзвукових ракет в Європі "підвищить ймовірність конфлікту"
Росія погрожує "ненавмисним конфліктом" за розміщення гіперзвукових ракет в Європі. З такою заявою російські дипломати звернулися до США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства РФ в США.
Дипломати так відреагували на слова прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі, який раніше зробив заяву.
"Нагадуємо Джону Кірбі, що потенційне розгортання будь-яких гіперзвукових ракет в Європі було б надзвичайно дестабілізуючим фактором. Їх короткий час підльоту практично не залишить Росії часу для прийняття рішень і підвищить ймовірність ненавмисного конфлікту", - заявили в посольстві.
Раніше в Пентагоні заявляли, що з 2010 року Росія продовжує розробляти нові ядерні бомби.
"Розробляють три нові системи ядерної зброї міжконтинентальної дальності; гіперзвуковий плануючий апарат; ядерну крилату ракету наземного базування з ядерною установкою, і автономну підводну торпеду з ядерною установкою і ядерним двигуном", - повідомили в Пентагоні.