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У РФ заявили, що розгортання гіперзвукових ракет в Європі "підвищить ймовірність конфлікту"

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Вівторок 20 липня 2021 09:00
У РФ заявили, що розгортання гіперзвукових ракет в Європі "підвищить ймовірність конфлікту" Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Росія погрожує "ненавмисним конфліктом" за розміщення гіперзвукових ракет в Європі. З такою заявою російські дипломати звернулися до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства РФ в США.

Дипломати так відреагували на слова прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі, який раніше зробив заяву.

"Нагадуємо Джону Кірбі, що потенційне розгортання будь-яких гіперзвукових ракет в Європі було б надзвичайно дестабілізуючим фактором. Їх короткий час підльоту практично не залишить Росії часу для прийняття рішень і підвищить ймовірність ненавмисного конфлікту", - заявили в посольстві.

Раніше в Пентагоні заявляли, що з 2010 року Росія продовжує розробляти нові ядерні бомби.

"Розробляють три нові системи ядерної зброї міжконтинентальної дальності; гіперзвуковий плануючий апарат; ядерну крилату ракету наземного базування з ядерною установкою, і автономну підводну торпеду з ядерною установкою і ядерним двигуном", - повідомили в Пентагоні.

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