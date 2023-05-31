У РФ заявили про масований обстріл Бєлгородської області: є поранені, дітей евакуюють

Обстріл Шебекіно

Він трапився близько 3 години ранку. За словами Гладкова, удар по місту був масованим, без потерпілих не обійшлося.

"Чотири людини постраждали. Двох оперативно доправили до лікарні Бєлгорода", - написав він.

За словами Гладкова, Шебекіно було атаковано нібито з "Града" і наслідки обстрілу не втішні: вибиті вікна, посічені фасади та дахи у 8 багатоповерхівках, 4 приватних будинках, а також у школі та 2 адмінбудівлях. Один магазин повністю згорів, пошкоджено 12 автомобілів.

Евакуація із Шебекіно Бєлгородської області

Гладков визнав, що ситуація в Шебекіно "погіршується". Саме тому вже від сьогодні із міста почнуть евакуювати дітей.

"Починаємо віднині вивозити дітей із Шебекинського та Грайворонського округів. Сьогодні перших 300 дітей буде відправлено до Вороніжа", - сказав він.

Атаки Шебекіно

Останнім часом це прикордонне місто постійно перебуває під обстрілами, в яких російська влада постійно звинувачує ЗСУ. Буквально три дні тому Гладков навіть заявив, що особисто потрапив під обстріл. При цьому в Україні категорично заперечують причетність до цих атак. Зокрема, президент Володимир Зеленський не раз наполягав на цьому.

Для довідки

Шебекіно - місто в Бєлгородській області РФ, розташоване за 7 км від кордону з Україною. У місті працює автомобільний пункт контролю через державний кордон з Україною Плетенівка-Шебекино, а також залізничний пункт контролю через держкордон з Україною Вовчанськ-Нежеголь.