В РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году

Россия не будет останавливать транзит газа через Украину в Европу в 2020 году, но принять требования по новому контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" не может. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Панкин подчеркнул, что условия нового контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" должны быть приемлемыми для Москвы.

"Никто никогда не заявлял о том, что мы откажемся. Это было бы, наверное, убийственно для нас и нерационально. Но и пойти на такие ультиматумы, что вам все равно некуда деться, вы часть будете через нас качать, поэтому берите наши условия и вперед - это не тот метод, который мы поддерживаем", - заявил он.

Высокопоставленный дипломат выразил надежду, что во второй половине года переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по условиям нового контракта интенсифицируются.

"Сейчас, когда оформится правительственная команда на Украине, через какое-то время мы, видимо, сможем договориться о следующем раунде таких переговоров", - добавил Панкин.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление договоренностей о транзите российского газа через Украину должно быть основано на прагматизме и отказе от судебных споров. Российские премьер заявил, что Россия не отказывалась от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута.