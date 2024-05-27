ua en ru
Пн, 27 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У РФ заявили про "атаку" на Геленджик, де розташована одна з резиденцій Путіна

Росія, Понеділок 27 травня 2024 14:28
UA EN RU
У РФ заявили про "атаку" на Геленджик, де розташована одна з резиденцій Путіна Фото: особняк глави Кремля Володимира Путіна у Геленджику (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії заявили про нібито "атаку" на Геленджик (Краснодарський край, РФ). Там розташована одну з резиденцій глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Краснодарського краю РФ Веніаміна Кондратьєва.

За даними місцевого губернатора, нібито дрони "намагалися атакувати" громадянські об'єкти на території Геленджика.

"Всі БПЛА пригнічені силами ППО. У селі Криниця уламки одного з апаратів пошкодили недобудовану будівлю. У хуторі Джанхот безпілотник впав на дерева, пожежа загашена", - заявив Кондратьєв.

Він також відрапортував, що постраждалих начебто немає.

Резеденція Путіна в Геленджику

Президент РФ Володимир Путін володіє відразу декількома резиденціями, розташованими в різних куточках Росії - в Геленджику, на Валдаї, в Ново-Огарьово і т.д.

Що стосується резиденції в Геленджику, то вона, як писало РБК-Україна, складається з великого палацу, церкви, винного льоху, власного казино, дендрарію, ковзанки для хокею. Ділянка на скелі з видом на Чорне море надійно прихована від людських очей величезним лісом і спеціальною зоною.

Крім того, тут є бункер, до яких у Путіна помічена особлива любов. Причому вона настільки велика, що Путіна навіть прозвали "бункерним".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Війна в Україні Дрони
NEWS
Вдруге через війну. Коли та на скільки можуть підняти тариф на світло
Вдруге через війну. Коли та на скільки можуть підняти тариф на світло
DAILY
Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію