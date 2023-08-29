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В РФ заявили про атаку дронів у Тульській та Білгородській областях

Тульська область, Вівторок 29 серпня 2023 06:45
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В РФ заявили про атаку дронів у Тульській та Білгородській областях Фото: росіяни кажуть про збиття БПЛА в Тульській та Білгородській областях (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Росіяни звинувачують Збройні сили України в буцімто атаці дронів у Тульській і Білгородській областях ввечері 28 і вранці 29 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії в Telegram.

У російському відомстві заявляють про нібито збиття двох безпілотних літальних апарати над територією Тульської області сьогодні вранці 29 серпня.

Також, в Міноборони РФ заявили, що 28 серпня близько 23:00 засобами протиповітряної оборони буцімто був знищений безпілотник над територією Білгородської області.

"Бавовна" в Росії

Громадяни Російської Федерації останнім часом все частіше почали скаржитись на звуки вибухів. Зокрема, нещодавно гучно було в Курську. Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що причиною вибухів стала атака на військовий аеродром.

Також, 25 серпня вибухи лунали одночасно в Курській, Калузькій і Тульській областях Росії.

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