У РФ заявили, що 27 російських дипломатів покинуть США в січні

Ще 27 російських дипломатів і їхні сім'ї покинуть США 30 січня 2022 року. Таку заяву зробив посол Росії в США Анатолій Антонов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, 27 російських дипломатів будуть вислані з США вже 30 січня.

"Наші дипломати висилаються... Велика група моїх товаришів, 27 осіб з сім'ями, покине нас 30 січня... Ми зіткнулися з серйозною нестачею кадрів", - заявив Антонов.

За даними МЗС Росії, станом на 29 жовтня в США як працювали близько 200 російських дипломатів, у тому числі співробітники російського представництва при ООН.

Посольство США в Москві припинило обробку недипломатичних віз цього року і додало росіян до списку "бездомних громадян", які можуть подавати документи на отримання візи в третіх країнах.