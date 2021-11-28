ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У РФ заявили, що 27 російських дипломатів покинуть США в січні

Новость на русском →
Росія, Неділя 28 листопада 2021 23:01
У РФ заявили, що 27 російських дипломатів покинуть США в січні Фото: у РФ заявили, що 27 російських дипломатів покинуть США в січні (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Ще 27 російських дипломатів і їхні сім'ї покинуть США 30 січня 2022 року. Таку заяву зробив посол Росії в США Анатолій Антонов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, 27 російських дипломатів будуть вислані з США вже 30 січня.

"Наші дипломати висилаються... Велика група моїх товаришів, 27 осіб з сім'ями, покине нас 30 січня... Ми зіткнулися з серйозною нестачею кадрів", - заявив Антонов.

За даними МЗС Росії, станом на 29 жовтня в США як працювали близько 200 російських дипломатів, у тому числі співробітники російського представництва при ООН.

Посольство США в Москві припинило обробку недипломатичних віз цього року і додало росіян до списку "бездомних громадян", які можуть подавати документи на отримання візи в третіх країнах.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ РФ Захарова заявила, що 55 дипломатів покинуть США в найближчі місяці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дипломатичні відносини
NEWS
Населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року, - ООН
Населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року, - ООН
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує