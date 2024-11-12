РФ заявила про "зрив операції" України щодо викрадення її гелікоптера Мі-8. ГУР назвало це фейком

Російська ФСБ заявила, що їй вдалося зірвати так звану "операцію" Головного управління розвідки Міноборони України щодо викрадення гелікоптера Мі-8МТПР-1. В ГУР МО назвали цю заяву фейком.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав представник української розвідки Андрій Юсов.

Що заявила ФСБ?

Російська ФСБ стверджує, що їй вдалося припинити псевдооперацію ГУР МО "із викрадення вертольота радіоелектронної боротьби Мі-8МТПР-1". Мовляв, українська спецслужба намагалася завербувати російського військового льотчика з метою викрадення повітряного судна на контрольовану Україною територію.

Зокрема, ФСБ опублікувала відео на якому російський пілот гелікоптера розповідає, що до нього через Telegram нібито "звернувся представник спецслужб України".

За його словами, він мав отруїти членів свого екіпажу, а потім перегнати гелікоптер в Україну. Росіянин стверджує, що спецслужби України також "запропонували йому переправити сім'ю до Кишинева".

Реакція ГУР

В ГУР МО назвали цю заяву ворога черговою брехнею путінського гестапо.

"Заяви російської пропаганди про нібито зрив української операції - це черговий прояв ворожої ІПСО, направленої передусім на власних військовослужбовців, власний льотний склад ВКС РФ. Це залякування своєї ж армії щодо можливих контактів з українською розвідкою", - каже Юсов в коментарі РБК-Україна.

Він наголосив, що Росія сьогодні змушена вдаватися до подібних дій, позаяк серед російських льотчиків і тактичної, і стратегічної авіації спостерігаються явні ознаки деморалізації.

"На багатьох пілотів впливає той факт, що жертвами їхніх авіаударів стає здебільшого цивільне населення. Це зрештою призводить до поширення алкоголізму, депресії, зростання спроб суїциду серед льотного складу. Коли людина систематично і масово вбиває дітей і жінок, скидаючи на них бомби та пускаючи ракети - це не може не відобразитися на психіці", - акцентував Юсов.

Своєю чергою він нагадав, що вихід з цієї ситуації для російських льотчиків та інших військовослужбовців, є. Це - українська програма "Хочу жить", яка дає змогу безпечно здатися в полон, та ще й отримати щедру винагороду за умови передачі Україні військової техніки.

"Зокрема за переданий вертоліт передбачена винагорода в розмірі 500, а за бойовий літак - 1 млн. Нагадаю, що такі випадки вже неодноразово траплялися і Україна виконувала свої зобовʼязання та в повному обсязі виплачувала заявлені суми", - звернув увагу Юсов.

Інший варіант, додає Юсов, - не скористатися проєктом "Хочу жить" і далі виконувати злочинні накази Кремля.

"Тоді розвиток подій також дуже передбачуваний: ліквідація таких льотчиків як військових злочинців у спосіб, який буде найбільш прийнятним для Сил оборони України", - підсумував представник ГУР.

Зазначимо, що ФСБ вже не раз заявляла про так звані "запобігання спробам викрадення повітряних суден українською розвідкою". Втім, реальний випадок з викраденням російського гелікоптера з Росії все ж мав місце.