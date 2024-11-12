РФ заявила о "срыве операции" Украины по угону ее вертолета Ми-8. ГУР назвало это фейком

Российская ФСБ заявила, что ей удалось сорвать так называемую "операцию" Главного управления разведки Минобороны Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1. В ГУР МО назвали это заявление фейком.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель украинской разведки Андрей Юсов.

Что заявила ФСБ?

Российская ФСБ утверждает, что ей удалось прекратить псевдооперацию ГУР МО "по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1".

В частности, ФСБ опубликовала видео на котором российский пилот вертолета рассказывает, что к нему через Telegram якобы "обратился представитель спецслужб Украины".

По его словам, он должен был отравить членов своего экипажа, а затем перегнать вертолет в Украину. Россиянин утверждает, что спецслужбы Украины также "предложили ему переправить семью в Кишинев".

Реакция ГУР

В ГУР МО назвали это заявление очередной ложью путинского гестапо.

"Заявления российской пропаганды о якобы срыве украинской операции - это очередное проявление вражеской ИПСО, направленной прежде всего на собственных военнослужащих, собственный летный состав ВКС РФ. Это запугивание своей же армии по поводу возможных контактов с украинской разведкой", - говорит Юсов в комментарии РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Россия сегодня вынуждена прибегать к подобным действиям, поскольку среди российских летчиков и тактической и стратегической авиации наблюдаются явные признаки деморализации.

"На многих пилотов влияет тот факт, что жертвами их авиаударов становится в основном гражданское население. Это приводит к распространению алкоголизма, депрессии, росту попыток суицида среди летного состава. Когда человек систематически и массово убивает детей и женщин, сбрасывая на них бомбы и пуская ракеты, это не может не отразиться на психике", - акцентировал Юсов.

В свою очередь он напомнил, что выход из этой ситуации для российских летчиков и других военнослужащих есть. Это - украинская программа "Хочу жить", которая позволяет безопасно сдаться в плен, еще и получить щедрое вознаграждение при передаче Украине военной техники.

"В частности, за переданный вертолет предусмотрено вознаграждение в размере 500, а за боевой самолет - 1 млн. Напомню, что такие случаи уже неоднократно случались и Украина выполняла свои обязательства и в полном объеме выплачивала заявленные суммы", - обратил внимание Юсов.

Другой вариант, добавляет Юсов, - не воспользоваться проектом "Хочу жить" и дальше выполнять преступные приказы Кремля.

"Тогда развитие событий также очень предсказуемо: ликвидация таких летчиков как военных преступников способом, который будет наиболее приемлемым для Сил обороны Украины", - подытожил представитель ГУР.

Отметим, что ФСБ уже не раз заявляла о так называемых "предотвращениях попыток похищения воздушных судов украинской разведкой". Впрочем, реальный случай с угоном российского вертолета из России все же имел место.