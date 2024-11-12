РФ заявила о "срыве операции" Украины по угону ее вертолета Ми-8. ГУР назвало это фейком
Российская ФСБ заявила, что ей удалось сорвать так называемую "операцию" Главного управления разведки Минобороны Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1. В ГУР МО назвали это заявление фейком.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель украинской разведки Андрей Юсов.
Что заявила ФСБ?
Российская ФСБ утверждает, что ей удалось прекратить псевдооперацию ГУР МО "по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1".
В частности, ФСБ опубликовала видео на котором российский пилот вертолета рассказывает, что к нему через Telegram якобы "обратился представитель спецслужб Украины".
По его словам, он должен был отравить членов своего экипажа, а затем перегнать вертолет в Украину. Россиянин утверждает, что спецслужбы Украины также "предложили ему переправить семью в Кишинев".
Реакция ГУР
В ГУР МО назвали это заявление очередной ложью путинского гестапо.
"Заявления российской пропаганды о якобы срыве украинской операции - это очередное проявление вражеской ИПСО, направленной прежде всего на собственных военнослужащих, собственный летный состав ВКС РФ. Это запугивание своей же армии по поводу возможных контактов с украинской разведкой", - говорит Юсов в комментарии РБК-Украина.
Он подчеркнул, что Россия сегодня вынуждена прибегать к подобным действиям, поскольку среди российских летчиков и тактической и стратегической авиации наблюдаются явные признаки деморализации.
"На многих пилотов влияет тот факт, что жертвами их авиаударов становится в основном гражданское население. Это приводит к распространению алкоголизма, депрессии, росту попыток суицида среди летного состава. Когда человек систематически и массово убивает детей и женщин, сбрасывая на них бомбы и пуская ракеты, это не может не отразиться на психике", - акцентировал Юсов.
В свою очередь он напомнил, что выход из этой ситуации для российских летчиков и других военнослужащих есть. Это - украинская программа "Хочу жить", которая позволяет безопасно сдаться в плен, еще и получить щедрое вознаграждение при передаче Украине военной техники.
"В частности, за переданный вертолет предусмотрено вознаграждение в размере 500, а за боевой самолет - 1 млн. Напомню, что такие случаи уже неоднократно случались и Украина выполняла свои обязательства и в полном объеме выплачивала заявленные суммы", - обратил внимание Юсов.
Другой вариант, добавляет Юсов, - не воспользоваться проектом "Хочу жить" и дальше выполнять преступные приказы Кремля.
"Тогда развитие событий также очень предсказуемо: ликвидация таких летчиков как военных преступников способом, который будет наиболее приемлемым для Сил обороны Украины", - подытожил представитель ГУР.
Отметим, что ФСБ уже не раз заявляла о так называемых "предотвращениях попыток похищения воздушных судов украинской разведкой". Впрочем, реальный случай с угоном российского вертолета из России все же имел место.
Напомним, в августе 2023 года российский военный пилот Максим Кузьминов угнал в Украине вертолет Ми-8. Тогда вместе с ним на борту находились второй плот и бортовой механик. СМИ писали, что они отказались переходить на сторону Украины и были убиты.
Сам факт похищения вертолета позже подтвердили официально. Руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что украинские спецслужбы убедили российского пилота перелететь в Украину и сдать Ми-8. Кузьминов получил за это вознаграждение и его призвали оставаться в Украине в целях его безопасности. Впрочем, он отказался.
Россияне пообещали отомстить, транслируя на пропагандистских каналах ролики с надписями, что Кузьминов "не доживет до суда". В феврале 2024 года он был найден мертвым в Испании.
По информации западных журналистов, к убийству российского военного летчика могут быть причастны два гражданина России - бывший офицер КГБ и его родственник.
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