РФ заявила об испытаниях турбины Siemens в аннексированном Крыму

В компании Siemens заявили, что это произошло без их согласия

Российская Федерация провела испытания турбины Siemens в аннексированном Крыму. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, издание отмечает, что Министерство энергетики РФ заявило о проведении первых испытаний изготовленной в Германии турбины, установленной в Крыму вопреки санкциям Европейского союза.

В российском министерстве заявили, что турбина успешно прошла тест на одном из двух новых энергоблоков вблизи аннексированного Симферополя.

Эксперты прогнозировали, что России будет сложно активировать турбины и программное обеспечение без помощи консультантов Siemens. Однако тестирование показало, что РФ все больше приближается к возможности запуска турбин и начала их использование для изготовления электроэнергии для Крыма.

При этом в компании Siemens заявили, что это произошло без их согласия.

Напомним, ранее в РФ апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение, которым Siemens отказали в принятии обеспечительных мер по иску против структур "Ростех" по турбинам в Крыму.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что немецкие компании не будут работать в оккупированном РФ Крыму.