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РФ завезла до 5 тисяч контрактників на полігони біля Маріуполя: в чому відмінність

Маріуполь, Четвер 24 жовтня 2024 08:51
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РФ завезла до 5 тисяч контрактників на полігони біля Маріуполя: в чому відмінність Фото: РФ завезла контрактників на полігони біля Маріуполя, окупанти проводять зачистки
Автор: Наталія Гурковська

Росія завезла нову партію контрактників на полігони біля Маріуполя, яка має свої відмінності. Через це окупанти влаштували зачистки в Урзуфі та Ялті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вже тиждень всі табори підготовки штурмовиків від Маріуполя до Бердянська заповнено новим поповненням контрактників. Загальний приріст до 5 тисяч військових в стані підготовки", - розповів він.

Зокрема, за словами радника мера, активно задіяно полігон в с. Бабах-Тарама/Кулікове та полігон в районі с. Сартана (Маріуполь), розбудований північно-корейцями.

"Основна відмінність від попередніх - відсутність тактичних маркувань на вантажівках та автотехниці. Таке саме, як ми спостерігали при формуванні резерву в Пологівсько-Розівській агломерації. Що вказує на підготовку підрозділів не для підтримки поточних наступальних операцій, а для нових, поки не визначених окупантом, ділянок фронту", - констатував Андрющенко.

Зачистки в Урзуфі та Ялті

У зв'язку з поповненням на полігонах, окупанти проводять зачистку узбережжя Маріупольського району.

"Після села Білосарайська Коса з понеділка окупанти проводять тотальну зачистку села Ялта. З забороною пересування, подворовими обходами, допитами та обшуками по кожному подвірʼю", - зазначив радник мера.

А з середи, за його даними, розпочато перевірку села Урзуф.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Для цього окупанти використовували постійні бомбардування та тактику голоду.

Після окупації міста загарбники облаштували у районі Маріуполя полігони для підготовки солдатів на фронт. Також у самому місті та в його окрузі розташовані важливі об'єкти та склади.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року росіяни привезли до окупованого Маріуполя близько 5 тисяч військовослужбовців. Вони були задіяні у будівництві альтернативної логістичної "нитки" - з Ростова-на-Дону через тимчасово захоплені Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь до Криму.

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