РФ завербувала школярку для диверсій: СБУ зірвала спробу підпалу "Укрзалізниці"

СБУ та Нацполіція викрили дві групи диверсантів, які діяли на замовлення РФ. Серед затриманих - підлітки, які підпалювали об’єкти "Укрзалізниці" та авто ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Служба безпеки України та Нацполіція викрили дві диверсійні групи у Києві та Харкові, які діяли за вказівкою російських спецслужб.
Загалом затримано п’ятьох осіб, серед яких - 15-річна школярка. Їхніми цілями були енергооб’єкти "Укрзалізниці" та автомобілі мобільних вогневих груп Сил оборони.
У Києві затримано двох переселенців із Часового Яру, 19 і 21 року. Після переїзду до столиці вони вступили в контакт із російськими кураторами через Telegram і отримали завдання підпалити пікапи мобільних вогневих груп.
Зловмисників затримали на місці злочину, коли вони підпалили два службові авто.
У Харкові викрито трьох диверсантів: двох студентів залізничного коледжу та їхню 15-річну знайому. За завданням РФ вони підпалили 24 релейні шафи сигнальних установок на залізничних лініях прифронтового регіону. Наступною ціллю була Вінниця, але їх зупинили правоохоронці.
Затриманим оголошено підозру за статтями про диверсію та перешкоджання діяльності ЗСУ. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали 14-річну дівчинку за спробу вчинення теракту в Тернополі. Окупанти завербували підлітка, щоб підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції. Росіяни шантажували дівчину "відвертими" фото.
Крім того, у центрі Миколаєва прогримів вибух під час тривоги вдень 14 лютого. Тоді щонайменше двоє людей загинули, ще 8 отримали поранення. Серед них - військові Центру протимінної діяльності. Пізніше з'ясувалося, що теракт у Миколаєві влаштували четверо підлітків із Полтавської області.
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