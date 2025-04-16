РФ завербувала школярку для диверсій: СБУ зірвала спробу підпалу "Укрзалізниці"

Служба безпеки України та Нацполіція викрили дві диверсійні групи у Києві та Харкові, які діяли за вказівкою російських спецслужб.

Загалом затримано п’ятьох осіб, серед яких - 15-річна школярка. Їхніми цілями були енергооб’єкти "Укрзалізниці" та автомобілі мобільних вогневих груп Сил оборони.

Київ

У Києві затримано двох переселенців із Часового Яру, 19 і 21 року. Після переїзду до столиці вони вступили в контакт із російськими кураторами через Telegram і отримали завдання підпалити пікапи мобільних вогневих груп.

Фото: Служба безпеки України

Зловмисників затримали на місці злочину, коли вони підпалили два службові авто.

Харків

У Харкові викрито трьох диверсантів: двох студентів залізничного коледжу та їхню 15-річну знайому. За завданням РФ вони підпалили 24 релейні шафи сигнальних установок на залізничних лініях прифронтового регіону. Наступною ціллю була Вінниця, але їх зупинили правоохоронці.

Фото: Служба безпеки України

Затриманим оголошено підозру за статтями про диверсію та перешкоджання діяльності ЗСУ. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії.