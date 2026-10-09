РФ завдала удар по Запоріжжю, є жертва та поранені

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, кілька днів тому, 7 жовтня, росіяни атакували в Запоріжжі об’єкт транспортної інфраструктури. На цьому тлі влада попередила, що на окремих ділянках дороги може бути обмежено рух.

Також ми писали, що росіяни змінили тактику ударів по Запоріжжю. Зокрема, 8 жовтня був уже третій день поспіль, коли ворог завдавав ударів авіабомбами. При цьому противник цілеспрямовано б’є по мостах.