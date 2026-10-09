РФ завдала удар по Запоріжжю, є жертва та поранені

Росіяни у п'ятницю зранку, 9 жовтня, завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу ворог у місті загинула людина та є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Михайла Семікіна.
Приблизно о 05:15 він розповів, що ворог влучив по житловому будинку. Однак згодом уточнив, що влучання сталося біля багатоповерхівки.
Вже тоді Семікін написав, що через ворожу атаку поранена людина. Згодом стало відомо про жертву та збільшення кількістю постраждалих.
"Від ворожого удару загинув чоловік. Двоє людей поранено", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кілька днів тому, 7 жовтня, росіяни атакували в Запоріжжі об’єкт транспортної інфраструктури. На цьому тлі влада попередила, що на окремих ділянках дороги може бути обмежено рух.
Також ми писали, що росіяни змінили тактику ударів по Запоріжжю. Зокрема, 8 жовтня був уже третій день поспіль, коли ворог завдавав ударів авіабомбами. При цьому противник цілеспрямовано б’є по мостах.