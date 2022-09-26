РФ замість ракет б'є по Україні іранськими дронами. ЗСУ розробляють нові методи оборони

За його словами, окупанти почали менше використовувати дорогі ракети, але активізували удари іранськими дронами. Зафіксовані обстріли у Харківській, Одеські та Миколаївській областях.

Українські захисники вчаться ефективній обороні. ЗСУ використовують стрілецьку зброю, кулемети, зенітні установки, а також засоби РЕБ.

"Усі методи зараз вивчаються, щоб більш ефективно відпрацьовувати по цих БПЛА. 8 із 10 серед перших (дронів - ред.) були збиті, противник це врахував і використовує нові тактичні прийоми, але й ми відпрацьовуємо прийоми протидії. Загроза є, але ціль збивається", - підкреслив речник.

Ігнат вважає, що Росія могла доставити чотирма транспортними літаками Іл-76 кілька сотень дронів з Ірану.