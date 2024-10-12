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РФ заманює іноземців обіцянками "пригод в далекій Європі", а змушує робити дрони, - SPRAVDI

Фото: РФ заманює іноземців обіцянками, а потім змушує робити дрони (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни обіцяють іноземцям "пригоду в далекій Європі" та гроші. Однак по приїзду до РФ люди змушені під відеонаглядом збирати дрони.

За даними Центру, Росія вже давно почала вербування іноземців і студентів на новий завод в Алабузі (Татарстан). Особливий попит нібито мають дівчата 18-22 років з Африки, Азії та Латинської Америки.

"Реклама у соцмережах обіцяла їм безкоштовний квиток на літак, гроші та "пригоду в далекій Європі". Для цього їм потрібно лише пройти комп’ютерну гру і тест на знання російської мови зі 100 слів. А по прибуттю на місце вони дізнались, що збиратимуть дрони для вбивства українців", - повідомили в SPRAVDI.

При цьому в Центрі також наголосили, що за іноземцями ведеться постійне спостереження, як на роботі, так і в гуртожитку, невиконання обіцянок щодо зарплати, адже їм пообіцяли 700 доларів, а насправді виплачують лише 500.

"Дії Росії потенційно відповідають критеріям торгівлі людьми, якщо вербування є шахрайським, а метою - експлуатація", - заявила з цього приводу представниця Верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані

Нагадаємо також, що окупанти на тимчасово захоплених територіях України вербують студентів, включаючи неповнолітніх. В подальшому їх направляють на стажування на російському заводі, де виробляються іранські безпілотники-камікадзе Shahed.

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