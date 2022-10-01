РФ залучить на фронті курсантів військових училищ через брак офіцерів, - Генштаб

Російське військове керівництво передчасно залучить на фронті курсантів військових училищ через нестачу насамперед офіцерських кадрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
У Тюменському військовому училищі буде достроковий випуск курсантів. Випускників планується направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом.
Курсантів випускних курсів Рязанського десантного училища направляють на підготовку полків мобілізаційного резерву, що здійснюється з урахуванням полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст. Для цих підрозділів планують заходи щодо підготовки та злагодження терміном не більше ніж місяць, з вибуттям до району бойових дій в Україні.
За добу противник завдав 4 ракетних та 15 авіаударів, здійснив понад 85 обстрілів з РСЗВ. Постраждало понад 50 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок та Відрадівка.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін. На інших напрямках противник стріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:
За добу ЗСУ відбили атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара. Наша авіація завдала 11 ударів. Вражений опорний пункт противника, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 ЗРК. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили три БПЛА та гелікоптер Ка-52.
Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили 11 пунктів управління різного рівня та 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. До зони поразки потрапили ще 14 військових об'єктів ворога – склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьби та розвідки.
Раніше військові атакували шість ЗРК росіян та відбили штурм на Нью-Йорк.
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