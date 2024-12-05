РФ залучає найманців з КНДР до чергування на блокпостах, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, солдат КНДР підпорядкували 11-й десантно-штурмовій бригаді. Станом на зараз їх залучають до несення чергування на спостережних пунктах та блокпостах. Крім того, вони охороняють районі зосередження ворожих військ.

"Проте залучення найманців до безпосередніх бойових дій наразі не відбувається", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що фактично залучення північнокорейських військових дало можливість Кремлю забрати більше росіян з позицій і кинути їх на передову.

Також в кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей і надалі передавати будь-яку інформацію, яка може бути корисною для Сил оборони України, щоб успішно протидіяти ворогу.