РФ майже закінчила підготовку до наступу на Донбасі, - Міноборони

Росія майже закінчила підготовку до наступальної операції на Донбасі. Бойові дії на території Донецької та Луганської областей можуть початися найближчим часом.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

За його словами, окупанти перейшли до фази завершення відновлення своїх підрозділів і перекидання їх на території Донецької та Луганської областей.

"Ми прогнозуємо, що активні бойові дії почнуться на цих територіях вже десь найближчим часом. Водночас українська армія до цього готова", - заявив Мотузяник.

Він додав, що останнім часом в Донецькій і Луганській областях уздовж лінії розмежування кількість російських військ значно збільшилася і буде продовжувати збільшуватися.

У Міноборони також повідомили, що можливе відновлення наступу Росії на Київ залежатиме від бойових дій у Донецькій і Луганській областях

"На цей час з території Київської та Чернігівської областей російські підрозділи були частково вибиті, частково вони самі відійшли, перекинуті на територію Білорусі, звідти - на територію Росії, і звідти - на територію Сходу України. Питання можливого відновлення наступу противника на столицю залежатиме від тих бойових дій, які триватимуть у Донецькій та Луганській областях", - сказав речник Міноборони.

Він зазначив, що відомо про декілька батальйонних тактичних груп на території Білорусі, які здійснюють демонстраційні дії.