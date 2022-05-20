РФ после захвата Мариуполя бросит силы в наступление на Донбассе, - разведка Британии

Российская Федерация после окончательного захвата Мариуполя перебросит силы в наступление на Донбассе. Если это будет сделано без надлежащей подготовки, то продолжится истощение российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

"Как только Россия захватит Мариуполь, вполне вероятно, что они перебросят свои силы для усиления операций на Донбассе", - говорится в сообщении.

Разведка полагает, что украинское сопротивление в Мариуполе привело к тому, что российские войска в этом районе должны быть серьезно переоснащены для эффективной передислокации. И это может быть довольно длительным процессом.

"Однако российское командование находится под давлением необходимости достижения оперативных целей. Это означает, что Россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил", - говорится в сообщении.