РФ після захоплення Маріуполя кине сили в наступ на Донбасі, - розвідка Британії

Російська Федерація після остаточного захоплення Маріуполя перекине сили в наступ на Донбасі. Якщо це буде зроблено без належної підготовки, то продовжиться виснаження російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

"Як тільки Росія захопить Маріуполь, цілком ймовірно, що вони перекинуть свої сили для посилення операцій на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Розвідка вважає, що український спротив в Маріуполі призвів до того, що російські війська в цьому районі повинні бути серйозно переоснащені для ефективної передислокації. І це може бути досить тривалим процесом.

"Однак російське командування перебуває під тиском необхідності досягнення оперативних цілей. Це означає, що Росія, ймовірно, швидко перерозподілить свої сили без належної підготовки, що загрожує подальшим виснаженням сил", - йдеться в повідомленні.