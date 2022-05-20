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РФ після захоплення Маріуполя кине сили в наступ на Донбасі, - розвідка Британії

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Донбас, П'ятниця 20 травня 2022 09:14
РФ після захоплення Маріуполя кине сили в наступ на Донбасі, - розвідка Британії Фото: російських військових після Маріуполя кинуть у новий наступ (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація після остаточного захоплення Маріуполя перекине сили в наступ на Донбасі. Якщо це буде зроблено без належної підготовки, то продовжиться виснаження російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

"Як тільки Росія захопить Маріуполь, цілком ймовірно, що вони перекинуть свої сили для посилення операцій на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Розвідка вважає, що український спротив в Маріуполі призвів до того, що російські війська в цьому районі повинні бути серйозно переоснащені для ефективної передислокації. І це може бути досить тривалим процесом.

"Однак російське командування перебуває під тиском необхідності досягнення оперативних цілей. Це означає, що Росія, ймовірно, швидко перерозподілить свої сили без належної підготовки, що загрожує подальшим виснаженням сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська щодня намагаються прорвати позиції Збройних сил України, поки наступ вдається стримати. З початку повномасштабного вторгнення противнику вдалося зайняти майже всю Луганську область, крім Сєвєродонецька, Лисичанська і ряду дрібніших населених пунктів. У Донецькій області окупанти зайняли південну частину регіону.

Українські військові експерти вважають, що Росія вирішила зосередитися на захопленні Луганської області.

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Маріуполь Великобританія Війна Росії проти України
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