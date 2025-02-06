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У РФ вже заговорили про підготовку зустрічі Трампа та Путіна

Фото: російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Держдумі РФ вже назвали приблизні терміни зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Мовляв, зустріч може відбутися в лютому чи березні поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету Держдуми з міжнародних зв'язків Леоніда Слуцького.

"Робота вимагає серйозної підготовки, яка перебуває у просунутій стадії", - стверджує Слуцький.

За його словами, найближчим часом нібито з'явиться інформація про зустріч Трампа і Путіна.

"На ній можуть бути обговорені найактуальніші питання світової політики: Україна, Близький Схід, система міжнародних відносин на найближче майбутнє. Коли вона відбудеться - лютий чи березень", - додав Слуцький.

Що відомо про можливі переговори Трампа і Путіна

Нагадаємо, як президент США Дональд Трамп, так і російський диктатор Володимир Путін вже висловлювали готовність провести переговори. 

Так, днями Трамп повідомив, що його команда запланувала зустрічі й обговорення з Україною, Росією й за його словами, "ці дискусії ідуть досить добре". Своєю чергою у Кремлі стверджували, що Путін "без жодних попередніх умов" готовий до зустрічі з Трампом. 

Як неодноразово заявляла адміністрація діючого президента США і сам глава Білого дому, ці зусилля спрямовані, щоб якнайшвидше покласти край російсько-українській війні. 

Представники Трампа водночас визнають, що не зможуть швидко закінчити війну в Україні. Він них лунають тези, що сторонам конфлікту "прийдеться йти на поступки".  

Натомість президент Володимир Зеленський заявляв, якщо Трамп запропонує сильні гарантії безпеки для України, то після цього може бути розмова з росіянами.

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