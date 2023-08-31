РФ втратила в Україні вже понад 263 тисячі солдатів, - Генштаб

Воїни Сил оборони України за добу ліквідували ще 610 російських окупантів, таким чином Росармія вже втратила в нашій країні з початку повномасштабного вторгнення близько 263 020 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили за добу 13 ворожих танків, 22 дрони та 26 ракет.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на оновлені дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу ЗСУ, по всій лінії фронту йдуть важкі бої, минулої доби сталося понад 40 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямі, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по ЗРК противника. Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ за минулу добу вразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію РЕБ окупантів.
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