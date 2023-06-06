РФ втратила село в Бєлгородській області, а ЄС продовжив заборону на імпорт зерна: новини за 5 червня

Війна РФ проти України

Представник Ватикану їде до Києва з мирною місією

Італійський кардинал Маттео Зуппі, якому Папа Римський Франциск доручив виконати мирну місію, щоб спробувати допомогти покласти край війні, відвідає Київ 5-6 червня.

У Ватикані заявили, що головна мета цього візиту: "уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого світу та підтримати жести гуманності, які можуть допомогти знизити напруженість".

Таємний проєкт Black Box завдав росіянам збитків на понад 700 млн доларів, - ГУР

Протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у ворожих логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили противника та на інших цілях.

Україна не буде використовувати F-16 у літньому контрнаступі

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю NHK відповідаючи на запитання про винищувачі F-16, які давно хоче отримати Україна, сказав, що вони "не змінять правил гри цього літа".

При цьому, за його словами, Україна буде застосовувати всю наявну наземну техніку, а до розгортання F-16 Київ буде готов восени або взимку.

Переміщуються та укріплюють оборону. Росіяни нервують перед контрнаступом ЗСУ, - Гуменюк

Речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк зазначила, що Сили оборони постійно спостерігають маневри окупантів. Вони нервуються та не залишаються в одному конкретному місці. Ворог постійно укріплює оборонні споруди, в деяких випадках вдається до дезертирства. Гуменюк додала, що все говорить про морально-психологічну розхитаність противника.

Ситуація в Бєлгородській області

Бійці легіону "Свобода Росії" знищили чотири одиниці техніки в районі Шебекіно

Протягом ночі легіон знищив два танки російської армії, а також одну бойову машину піхоти та одну бойову розвідувальну десантну машину в районі пропускного пункту "Шебекіно" Бєлгородської області.

Бійці заявляють, що будуть рухатися далі, до повного звільнення Росії.

У РФ визнали втрату контролю над одним із сіл Бєлгородської області. Туди увійшов РДК

Губернатор російської Бєлгородької області В'ячеслав Гладков заявив, що представники регіональної влади "не можуть увійти" до села Нова Таволжанка.

Водночас представники "Російського добровольчого корпусу" у своєму Telegram-каналі звернулись до Гладкова з проханням уточнити, чому саме РФ не може повернути контроль над населеним пунктом.

Генерал США: Україна дуже добре готова до контрнаступу, але робити прогнози зарано

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, говорячи про "дуже хорошу готовність" України до звільнення територій від росіян, зазначив, що "поки що зарано говорити про те, які будуть результати".

ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що українські військові продовжують оборону, яку почали 24 лютого 2022 року.

Маляр зауважила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються доволі широким фронтом. Вони досягають успіху та займають панівні висоти. При цьому росіяни перебувають в обороні та хочуть утримати позиції.

Голова МЗС Британії приїхав до Києва та зустрівся із Зеленським

Президент України та Джеймс Клеверлі обговорили очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі, просування української формули миру та підготовку Глобального саміту з її реалізації, а також Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України.

Контрнаступ дасть Україні перемогу, необхідну для вступу до НАТО, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба відмовлявся відповідати на питання Reuters, чи розпочався вже контрнаступ України. За його словами, головне, що він закінчиться перемогою України.

Міністр зазначив, що членство в НАТО є наступною великою метою України після того, як низка союзників погодилася розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Єврокомісія продовжила до вересня заборону на імпорт зерна з України

Українські продукти такі, як пшениця, кукурудза, ріпак та соняшник продовжать імпортуватися для споживання чи переробки на територію Євросоюзу до всіх країн, за винятком Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини".

Рішення набирає чинності з моменту публікації й діятиме до 15 вересня.