РФ втратила майже 4 роти військових за добу. Яка ситуація на таврійському напрямку

"На Таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед. Вже є звільнені території і наш рух продовжується", - розповів він.

За його словами, протягом минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції та здійснив 450 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 954 вогневих завдання.

Втрати ворога на таврійському напрямку

За даними Тарнавського, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти.

"Знищено 15 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 2 БпЛА "Supercam", самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація" та автомобільна техніка. Також було знищено склад боєприпасів ворога", - додав генерал.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові вже третій тиждень контрнаступають на лінії фронту. Буквально сьогодні стало відомо, що українські сили оборони звільнили вже дев'ятий населений пункт з початку контрнаступу. Ним виявилося село Рівнопіль Донецької області.

За останній тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на кожному із напрямків на сході. На півдні з початку контрнаступу вдалося звільнити вже 130 кв. км території. За тиждень також знищено два вертольоти росіян - Ка-52 та Мі-24.