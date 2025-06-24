РФ втратила за добу ще 1200 солдатів і сотню одиниць автотехніки, - Генштаб

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір, 23 червня, на фронті було зафіксовано 127 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак, а саме - 49, ворог завдав на Покровському напрямку.

«Окупанти проявляли активність поблизу населених пунктів Луч, Новоторецьке, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Новосергіївка, Вдале, Мирноград, Новосергіївка, Олексіївка, Попів Яр, Малинівка, Коптєве та в напрямках Шахового, Володимирівки, Молодецького, Сергіївки, Новопавлівки», - уточнювали в Генштабі.

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