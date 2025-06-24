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РФ втратила за добу ще 1200 солдатів і сотню одиниць автотехніки, - Генштаб

Фото: українські військові продовжують завдавати втрат ворогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 23 на 24 червня, росіяни втрати у боях проти України ще 1200 солдатів. Також ЗСУ знищили 21 артсистему та 100 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 червня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 013 700 (+1200) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 10 966 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 879 (+7) од.;
  • артилерійських систем - 29 511 (+21) од.;
  • РСЗВ - 1424 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1188 од.;
  • літаків - 416 од.;
  • гелікоптерів - 337 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41 915 (+198) од.;
  • крилатих ракет - 3388 (+12) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 52 961 (+100) од.;
  • спеціальної техніки - 3920 од.

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір, 23 червня, на фронті було зафіксовано 127 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак, а саме - 49, ворог завдав на Покровському напрямку.

«Окупанти проявляли активність поблизу населених пунктів Луч, Новоторецьке, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Новосергіївка, Вдале, Мирноград, Новосергіївка, Олексіївка, Попів Яр, Малинівка, Коптєве та в напрямках Шахового, Володимирівки, Молодецького, Сергіївки, Новопавлівки», - уточнювали в Генштабі.

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