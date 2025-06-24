РФ втратила за добу ще 1200 солдатів і сотню одиниць автотехніки, - Генштаб

За останню добу, з 23 на 24 червня, росіяни втрати у боях проти України ще 1200 солдатів. Також ЗСУ знищили 21 артсистему та 100 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 червня 2025 року орієнтовно становлять:
Нагадаємо, станом на вечір, 23 червня, на фронті було зафіксовано 127 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак, а саме - 49, ворог завдав на Покровському напрямку.
«Окупанти проявляли активність поблизу населених пунктів Луч, Новоторецьке, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Новосергіївка, Вдале, Мирноград, Новосергіївка, Олексіївка, Попів Яр, Малинівка, Коптєве та в напрямках Шахового, Володимирівки, Молодецького, Сергіївки, Новопавлівки», - уточнювали в Генштабі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.