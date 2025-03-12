РФ втратила за добу понад 1400 солдат і багато техніки, - Генштаб

Нагадаємо, що на фронті станом на вечір, 11 березня, було зафіксовано 244 бойових зіткненнь. Учора найактивніше ворог атакував на Покровському напрямку.

"Від початку цієї доби противник атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Луч, Лисівка, Новоукраїнка, Зелене, Звіряче, Леонтовичі, Сергіївка, Вдале, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Богданівка, Олексіївка, Шевченко, Котлярівка й Андріївка", - йшлося у звіті.

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