РФ втратила за добу майже 1400 солдатів і десятки артсистем, - Генштаб

Нагадаємо, станом на 22:00 вчорашнього вечора, на фронті протягом доби відбулося 116 бойових зіткнень. Найбільше боїв було зафіксовано на Лиманському та Покровську напрямках.

Детальну інформацію щодо звіту Генштабу ЗСУ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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