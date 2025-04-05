UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

РФ втратила за добу майже 1400 солдатів і десятки артсистем, - Генштаб

Фото: українські воїни продовжують завдавати втрат ворогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 4 на 5 квітня, втрати армії РФ на фронті склали 1390 солдатів. Також ЗСУ знищили 67 артсистем, 105 дронів і 113 одиниць автотехніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 922 340 (+1390) осіб;
  • танків - 10 541 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 952 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 25 730 (+67) од.;
  • РСЗВ - 1350 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1124 (+1) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 31 778 (+105) од.;
  • крилатих ракет - 3130 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 42 954 (+113) од.;
  • спеціальної техніки - 3788 од.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛА ОТР та крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - додали у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, станом на 22:00 вчорашнього вечора, на фронті протягом доби відбулося 116 бойових зіткнень. Найбільше боїв було зафіксовано на Лиманському та Покровську напрямках.

Детальну інформацію щодо звіту Генштабу ЗСУ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна в Україні