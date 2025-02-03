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РФ встановлює у пінопластові дрони-обманки "Гербера" бойові частини

Понеділок 03 лютого 2025 17:10
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РФ встановлює у пінопластові дрони-обманки "Гербера" бойові частини Ілюстративне фото: РФ встановлює у пінопластові дрони-обманки "Гербера" бойові частини (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Російська армія почала споряджати дрони "Гербера" не великими бойовими частинами". Раніше ці безпілотники використовувались лише для відволікання ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

На нововведення росіян звернули увагу у мережі, опублікувавши відповідні фото. Зазначається, що "Гербера" може бути оснащена бойовими частинами різних типів вагою до 5 кг.

На фото було показано "Герберу", в середині якої встановлено осколково-фугасну бойову частину вагою 2,5 кг. У самий дрон вона встановлюється у носову частину.

Фото: дрон "Гербера" з бойовою частиною (t.me/serhii_flash)

Варто зауважити, що росіяни ще під час демонстрації дрона у липні минулого року демонстрували можливість бойового оснащення цього дрона та використання у ролі баражуючого боєприпаса. Також на дрон ще планувалось встановлювати камеру та систему зв'язку.

Росія почала використовувати дрони-імітатори

Літом минулого року стало відомо, що ворог застосував проти України два нових типи дрони. Вони були виготовлені з пінопласту та фанери. Один із БпЛА мав камеру й SIM-карту українського мобільного телефону для передачі зображень російським військовим.

А вже наприкінці року українські розвідники з'ясували "начинку" російського дрона "Гербера".

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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