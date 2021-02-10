Роскомнадзор заблокировал сайт украинского министерства. Что случилось
Сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции) был заблокирован в России по представлению Роскомнадзора и российской генпрокуратуры. Это первый прецедент, когда официальный сайт правительства другой страны запрещают в РФ.
Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
По его словам, причиной запрета стала публикация министерством правды о распространении коронавируса в оккупированных районах Донбасса.
"Именно из-за распространения правды о ковид в ОРДЛО сайт Минреинтеграции был официально заблокирован в России по представлению Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Это первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в РФ за распространение правды", - сказал Резников.
При этом он заявил, что "этот план" все равно провалился.
Как сообщал ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко, жители оккупированного Донбасса тоже могут бесплатно лечиться от коронавируса на подконтрольной территории. Такое лечение они получат, если тест подтвердится на КПВВ или по месту прибытия.
При этом есть возможность не сдавать тест на месте, а отправиться в пункт назначения, указанный в приложении, и уже там сдать тест.