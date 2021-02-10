Роскомнадзор заблокировал сайт украинского министерства. Что случилось

Сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции) был заблокирован в России по представлению Роскомнадзора и российской генпрокуратуры. Это первый прецедент, когда официальный сайт правительства другой страны запрещают в РФ.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" .

По его словам, причиной запрета стала публикация министерством правды о распространении коронавируса в оккупированных районах Донбасса.

"Именно из-за распространения правды о ковид в ОРДЛО сайт Минреинтеграции был официально заблокирован в России по представлению Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Это первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в РФ за распространение правды", - сказал Резников.

При этом он заявил, что "этот план" все равно провалился.