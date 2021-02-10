ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Перший прецедент. У Росії заблокували сайт українського міністерства: чому

Новость на русском → Середа 10 лютого 2021 12:35
Перший прецедент. У Росії заблокували сайт українського міністерства: чому Фото: коллаж РБК-Україна
Автор: РБК-Україна

Сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції) було заблоковано в Росії за поданням Роскомнадзору і російської генпрокуратури. Це перший прецедент, коли офіційний сайт уряду іншої країни забороняють в РФ.

Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив на Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

За його словами, причиною заборони стала публікація міністерством правди про поширення коронавірусу в окупованих районах Донбасу.

"Саме через поширення правди про ковід в ОРДЛО сайт Мінреінтеграції був заблокований офіційно в Росії за поданням Роскомнадзору та Генеральної прокуратури Російської Федерації. Це перший прецедент, коли офіційний урядовий сайт іншої країни блокують в РФ за розповсюдження правди", - сказав Резніков.

При цьому він заявив, що "цей план" все одно провалився.

Як раніше повідомляв головний санлікар України Віктор Ляшко, мешканці окупованого Донбасу теж можуть безкоштовно лікуватися від коронавірусу на підконтрольній території. Таке лікування вони отримають, якщо тест підтвердиться на КПВВ або за місцем прибуття.

При цьому є можливість не здавати тест на місці, а відправитися в пункт призначення, зазначений в додатку, і вже там здати тест.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Коронавірус
NEWS
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту
DAILY
Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи