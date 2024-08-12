У РФ вперше публічно показали ППО С-500 "Прометей": що відомо про цю систему

У Росії на форму "Армія-2024" було публічно представлено зенітно-ракетний комплекс С-500 "Прометей". Він нібито може збивати гіперзвукові цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Blog.
Зазначається, що С-500 було взято на озброєння російської армії ще у 2021 році, однак публічно "Прометей" представлено вперше. Система нібито може забезпечувати протиповітряну оборону великої дальності та від широкого спектра повітряних загроз.
Зазначається, що С-500 є дорожньо-мобільною системою, яка побудована на шасі БАЗ-69096 з транспортно-установчими пусковими установками 10×10. Ймовірно, С-500 буде заміною системі протиракетної оборони А-135, яка захищала Москву та її околиці. Окрім цього С-500 буде доповненням до вже наявної системи С-400 "Тріумф".
Однією з особливостей С-500 є її універсальність - вона може бути налаштована для запуску різних ракет. Це дозволяє їй справлятися з різними загрозами на різних дальностях і висотах.
Як заявляють розробники, С-500 нібито може успішно ліквідовувати як аеродинамічні, так і балістичні цілі.
Серед них:
Радіолокаційна установка С-500 здатна виявляти цілі на дистанціях до 800 км, радіус їх ураження досягає 600 км, а висота - до 250 км. Вона нібито має засоби засобами радіоелектронної боротьби останнього, шостого покоління, які зможуть повністю пригнічувати електронне обладнання цілей.
Розробляти С-500 почали ще у 2009 році, однак досі росіяни не змогли налагодити серійне виробництво систем. Перший бригадний комплект С-500 "Прометей" поставили в 15-ту армію спеціального призначення Повітряно-космічних сил Росії у жовтні 2021 року. Він відповідає за захист Москви та центрального регіону Росії.
На початку червня 2024 року керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що росіяни стягнули до окупованого Криму елементи зенітно-ракетного комплексу С-500. Однак за словами речника Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, Україна не фіксувала використання росіянами ЗРС С-500.
Пізніше голова СБУ Василь Малюк розповів, що Україна постійно працює над питанням знищення ворожої техніки та ППО росіян. Тоді заявлялось, що ймовірне використання С-500 у Криму буде дослідним.
Хоча, наприкінці лютого цього року стало відомо, що росіяни провели випробування С-500, і комплекс продемонстрував здатність збивати "гіперзвукові повітряні цілі".
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