РФ вперше за довгий час не атакувала Україну "Шахедами": Гуменюк назвала причину

Цієї ночі, 9 січня, російські війська вперше за довгий час не атакували територію України дронами-камікадзе Shahed. Причиною, зокрема, є й погіршення погодних умов. Проте ворог не припиняє тероризувати нашу країну ракетами, авіабомбами та артилерією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Розуміємо, що відсутність дронової атаки - це також відгук, певним чином, й погодних умов також. Одначе артилерійські обстріли ворог продовжує і вночі знову нагадував про себе й херсонцям, й мешканцям Антонівки", - розповіла Гуменюк.
За її словами, у регіоні обійшлося без постраждалих серед мирного населення.
Проте пріоритет ворога й надалі - це обстріли фактично килимовим способом або вибірковими снарядами по житлових кварталах, по об'єктах соціальної інфраструктури.
Росія надалі намагається завдати максимального клопоту комунальникам, зокрема, у питаннях забезпечення теплом, газом, світлом.
Водночас окупанти зменшили активність ворожої тактичної авіації. Це також наслідок погоди та бойової роботи Сил оборони.
У операційній зоні ОК "Південь", попри втрату літаків, ворог час від часу повертається до використання авіації.
"Днями ворог намагався повторити бомбардування керованими авіабомбами правого берега, і некерованими авіаційними ракетами по лівому берегу, оскільки штурмові дії взагалі не мають успіху і вони втрачають там й людей, й техніку, вони намагались тиснути авіацією", - розповіла речниця.
Водночас вона додала, що за минулу бойову добу ворог авіацію не використовував, проте штурмові дії повернули на позначку 10+ і за минулий день вже нарахували 12 штурмових дій. Хоч противник майже не використовував техніку, та ЗСУ вдалось знищити два ворожі танки та дві бойові машини десанту.
Зранку 8 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К. Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО.
Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом. У Харкові РФ обстріляла промислові об'єкти. Детальніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.
А в ніч проти 8 січня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Російські війська випустили 8 БПЛА, всі цілі були збиті ППО. Зокрема, 7 із них у небі над Одеською областю.
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