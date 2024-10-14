РФ вперше за 48 діб не запускала по Україні "Шахеди". Експерт назвав причину паузи

"В Україні ніч пройшла без "Шахедів" вперше за останні 48 діб", - повідомив вранці Telegram-канал Monitor, який здійснює моніторинг російської авіації в повітрі.

Спостерігачі зазначають, що востаннє цьогоріч таке було 29 серпня.

Згідно з повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, що рух ударних дронів востаннє фіксувався в повітрі в Київській, Чернігівській та Сумській областях вранці 13 жовтня, близько 06:23.

Тимчасовий в.о. начальника управління комунікацій Повітряних сил Юрі Ігнат дав офіційне підтвердження АрміяInform, що для України вперше за останні 48 діб ніч минула без "Шахедів". За його словами, неактивною також залишалася стратегічна авіація РФ.

Варто зазначити, що вересень 2024 року при цьому став першим місяцем зі щоденними атаками "Шахедів".

Чому ворог взяв паузу: імовірні причини

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна сказав, що пауза у застосуванні ворогом "Шахедів" свідчить про два фактори.

"Перший фактор, що все ж таки Україна успішно завдала ударів по одному зі складів зберігання "Шахедів" в селищі Октябрське під Єйськом минулого тижня і це спричинило певний ефект. Друге - це те, що Росії зараз потрібна певна пауза для того, щоб, скажімо, почати використовувати і накопичити більше", - пояснює Мусієнко.

Він нагадав, що успішні українські удари змусили росіян переглянути логістику. Через що ворог взяв певну паузу аби цю логістику переформатувати й знову ж таки вийти на певні об'єми.

"Плюс, я думаю, що жовтень стане індикатором того, як довго Росія може підтримувати ось таку інтенсивність обстрілів "Шахедами", як вони показали у вересні. І ось це буде індикатором того, на скільки у ворога вистачає запасів взагалі, на скільки справляється їх виробництво, як швидко вони можуть ці запаси поновлювати", - вважає Мусієнко.

За його словами, говорити про те, що ця пауза може мати довгострокову перспективу у цьому випадку не доводиться. Тобто це не означає, що противник відмовився від тактики запуску "Шахедів". Все ж таки ці загрози зберігаються.

РФ може готуватися до виготовлення "Шахедів" на ще одному заводі

"Треба розуміти, що протягом певного періоду часу ці атаки знову ж таки можуть поновитися. Але разом з тим українські Сили оборони ведуть постійну роботу з пошуку місць зберігання "Шахедів" для подальшого їх ураження", - зазначив Мусієнко.

Експерт зауважив, що це також стосується і виробництва дронів-камікадзе агресором. Оскільки є певні підстави вважати, що РФ може готуватися до розширення виробництва "Шахедів" на ще одному заводі. Імовірно, це може відбутися в Кабардино-Балкарії біля міста Нальчик.

"Тому за цим всім ведеться пильне спостереження з метою подальшого знищення і ураження цих об'єктів, як тільки в нас буде нагода. Ведеться комплексна робота. І одним з пріоритетних завдань зараз є, скажімо, зменшення імовірності ворожих ракетних і дронових ударів або їх максимальне відтермінування", - підсумував Мусієнко.