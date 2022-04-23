Россия возобновила авиаудары по "Азовстали" и попытается штурмовать. ВСУ делают контрвылазки

"Есть и непростые новости у нас. Враг пытается подавить окончательный сопротивление защитников Мариуполя в районе "Азовстали", возобновил авиационные удары по территории завода, по районам обороны наших войск и попытается проводить штурмовые действия. Наши защитники держатся, несмотря на очень сложную обстановку и даже делают контрвылазки", - рассказал Арестович.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента, что контрнаступление ВСУ на Мариуполь будет 101%, но вопрос когда и какими силами.

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