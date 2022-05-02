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В РФ восстанавливают резервы: ищут "добровольцев-контрактников", - разведка

Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В России проходит кампания по набору "добровольцев" - 200 желающих еженедельно из каждого федерального округа, кроме Москвы. Такая задача стоит перед Минобороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В РФ активизируется кампания по набору "добровольцев»" на военную службу по контракту. Предполагается, что они должны восстановить потери личного состава подразделений, которые принимали участие в боевых действиях на территории Украины. Также планируется формирование нескольких новых подразделений. При подписании контрактов отдается предпочтение тем, кто ранее проходил военную службу.

Военное руководство РФ установило четкие" нормы набора": для Дальневосточного и Сибирского федерального округов это 200" добровольцев " еженедельно. При этом, в Москве набор вообще не производится.

Для мотивирования к прохождению службы с "добровольцами" проводятся агитационные мероприятия. В частности, повторяются традиционные российские нарративы о "коллективном Западе"и" несуществующей Украине". Также обещается повышенное материальное обеспечение и льготы.

Как сообщила разведка, российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и этого все равно оказалось недостаточным для достижения "успеха" в войне с Украиной.

Напомним, в мэрии Мріуполя сообщили о "гуманитарные грузы", которыми оккупанты вывозят тела погибших. Речь идет о тех самых грузовиках, которыми РФ завозит в Мариуполь гуманитарную помощь.

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