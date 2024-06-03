РФ вночі вдарила ракетами по базі відпочинку в Харківській області, є жертва і постраждалі

Чиновник зазначив, що противник застосував для атаки по громаді сьогодні після опівночі щонайменше п'ять ракет.

"У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються", - розповів він.

Крім того, були поранені двоє цивільні. Це чоловік та жінка.

"Пошкодженні будинки бази відпочинку", - розповів глава ОВА.

Нічний обстріл

Раніше повідомлялося, що невдовзі після опівночі 3 червня стало відомо про вибухи, які було чути в Харкові. Тоді зазначалося, що вибухи могли пролунати за межами міста.

У цей час в області було оголошено повітряну тривогу - військові попереджали про загрозу ворожих авіаударів і ракетного обстрілу.