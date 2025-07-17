РФ вночі атакувала Україну дронами: на яку область прийшовся основний удар та скільки збито

Обстріл Дніпропетровської області 17 липня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, близько півночі пролунали вибухи у Дніпрі та місті Самар через атаку російських дронів. У місті спалахнули пожежі, зазнали пошкоджень підприємства та є постраждалі серед цивільних жителів.

За даними ОВА, в обласному центрі загинула одна людина, ще 5 людей постраждали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них - у важкому стані. 70-річний потерпілий лікується вдома. Окрім того, у місті виникло одразу декілька пожеж, обстрілом пошкоджені підприємства.

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