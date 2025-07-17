РФ ночью атаковала Украину дронами: на какую область пришелся основной удар и сколько сбито

Россияне в ночь на 17 июля атаковали территорию Украины 64 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских дронов на севере и востоке страны. Кроме того, 5 дронов-имитаторов - локально потеряны/подавлены РЭБ. Также зафиксировано попадание 23 беспилотников в 5 локациях.

В Воздушных силах добавляют, что вражескую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отмечается, что удары наносились с трех направлений : Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ. Основное направление удара пришлось на Днепропетровскую область.

Обстрел Днепропетровской области 17 июля

Напомним, что сегодня ночью, около полуночи прогремели взрывы в Днепре и городе Самар из-за атаки российских дронов. В городе вспыхнули пожары, получили повреждения предприятия и есть пострадавшие среди гражданских жителей.

По данным ОВА, в областном центре погиб один человек, еще 5 человек пострадали. Мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы. Трое из них - в тяжелом состоянии. 70-летний пострадавший лечится дома. Кроме того, в городе возникло сразу несколько пожаров, обстрелом повреждены предприятия.

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