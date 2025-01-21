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РФ вночі атакувала дронами три області: пошкоджено будинки та лінії електропередач

Вівторок 21 січня 2025 09:16
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РФ вночі атакувала дронами три області: пошкоджено будинки та лінії електропередач Фото: наслідки атаки на Черкаську область (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталія Кава

Російська армія в ніч на 21 січня атакувала територію України ударними дронами. Руйнування було зафіксовано у Черкаській та Полтавській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, Полтавську ОВА та поліцію Київської області.

Черкаська область

За попередніми даними, у Черкаській області було знищено 7 ворожих безпілотників. Минулось без потерпілих. Однак зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Зокрема, на Звенигородщині уламками "Шахеда" пошкоджено вікна чотирьох житлових будинків, закладу освіти, магазину та нежитлової будівлі, а також лінію електропередач.

На місці вже працює аварійна бригада "Обленерго".

Фото: наслідки атаки на Черкаську область (t.me/cherkaskaODA)

Полтавська область

У Кременчуцькій громаді внаслідок падіння ворожого безпілотника на приватний будинок виникла пожежа. До її ліквідації залучено рятувальників.

Також уламками дрона пошкоджено 6 житлових будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі, 8 автомобілів.

Пошкоджено лінію електропередач. Без світла залишаються 87 споживачів. Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Фото: наслідки атаки на Полтавську область (t.me/vitalii_maletskyi)

Київська область

За даними поліції, станом на 09:30 в одному з районів пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Крім того, сталося загоряння трав’яного настилу в лісосмузі, яке оперативно ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

На місці події працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Київської області.

Фото: наслідки атаки на Київську область (t.me/kyivregionpolice)

Обстріли України

Ввечері понеділка, 20 січня, російська армія традиційно запустила по території України ударні дрони. Через це у низці областей оголошувався сигнал тривоги та працювала ППО.

Зокрема, відомо, що під час атаки російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є поранені й пошкодження.

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Черкаська область Війна в Україні Атака дронів
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