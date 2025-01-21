РФ вночі атакувала дронами три області: пошкоджено будинки та лінії електропередач

Російська армія в ніч на 21 січня атакувала територію України ударними дронами. Руйнування було зафіксовано у Черкаській та Полтавській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, Полтавську ОВА та поліцію Київської області.

Черкаська область За попередніми даними, у Черкаській області було знищено 7 ворожих безпілотників. Минулось без потерпілих. Однак зафіксовано пошкодження інфраструктури. Зокрема, на Звенигородщині уламками "Шахеда" пошкоджено вікна чотирьох житлових будинків, закладу освіти, магазину та нежитлової будівлі, а також лінію електропередач. На місці вже працює аварійна бригада "Обленерго". Фото: наслідки атаки на Черкаську область (t.me/cherkaskaODA) Полтавська область У Кременчуцькій громаді внаслідок падіння ворожого безпілотника на приватний будинок виникла пожежа. До її ліквідації залучено рятувальників. Також уламками дрона пошкоджено 6 житлових будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі, 8 автомобілів. Пошкоджено лінію електропередач. Без світла залишаються 87 споживачів. Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання. Фото: наслідки атаки на Полтавську область (t.me/vitalii_maletskyi) Київська область За даними поліції, станом на 09:30 в одному з районів пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Крім того, сталося загоряння трав’яного настилу в лісосмузі, яке оперативно ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих наразі відсутня. На місці події працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Київської області. Фото: наслідки атаки на Київську область (t.me/kyivregionpolice)