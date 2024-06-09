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У РФ визнали атаку на аеродром із Су-57 та назвали головний прорахунок окупантів

Росія, Неділя 09 червня 2024 12:50
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У РФ визнали атаку на аеродром із Су-57 та назвали головний прорахунок окупантів Фото: Су-57 (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Російські пропагандисти визнали атаку на аеродром в Ахтубінську. Саме там був 8 червня уражений літак Су-57.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Так, пошкодження літака визнає близьким до військової авіації проросійський канал Fighterbomber.

За його інформацією, до аеродрому в Ахтубінську долетіли нібито три дрони. Наразі визначається, чи підлягає Су-57 відновленню.

У посту наголошується, що за весь час військового вторгнення РФ в Україну окупанти так і не змогли вирішити питання щодо будівництва ангарів для укриття авіації.

"За ціну лише одного цього Су-57 укриття від БПЛА можна було побудувати всім літакам оперативно-тактичної авіації країни", - скаржаться на прорахунок окупантів у Telegram-каналі.

Ураження російського Су-57

Головне управління розвідки (ГУР) заявило про поразку новітнього російського літака Су-57 у суботу, 8 червня.

Це сталося вперше в історії під час атаки по летовищу в Ахтубінську. Це підтверджують супутникові знімки.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ називали цей новітній літак Су-57 РФ "дорогою іграшкою". Докладніше про те, чому це так - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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