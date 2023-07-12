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РФ вивела у Чорне море ще один носій ракет. Військові не виключають нові атаки

Фото: РФ вивела у Чорне море ще один ракетний фрегат (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вивела у Чорне море ще один носій крилатих ракет типу "Калібр". Це може свідчити про те, що ворог готується до нових атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Військові зазначають, що на додачу до підводного човна вийшов фрегат "Адмірал Ессен". Сумарний залп може сягати 12 ракет типу "Калібр".

Крім того, зафіксовано активність російської авіації та розвідувальних дронів.

"Рівень ракетної загрози оцінено як високий. На тлі активності ворожої авіації та безпілотної розвідки це може свідчити про підготовку до майбутніх атак", - йдеться у повідомленні.

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Росія використовує море для атак

Нагадаємо, російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення використовують Чорне море для обстрілів України. Зокрема, зі своїх кораблів РФ випускає по Україні крилаті ракети.

Наразі інтенсивність атак з моря помітно зменшилася, оскільки Росія вичерпує свої запаси крилатих ракет. Востаннє масовано РФ вдарила "Калібрами" по Львову. Це сталося 6 липня. Внаслідок атаки загинули 10 осіб.

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