РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": скільки та який залп

Станом на 06:00, 21 грудня, Росія вивела у Чорне море 3 кораблі. Всі вони є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

За інформацією військових, максимальний можливий залп ракетоносіїв у Чорному морі складає 24 одиниці "Калібрів".

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а отже, немає загрози.

Однак 6 кораблів зафіксовано у Середземному морі, з яких 3 є носіями крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

У ВМС додали, що за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили

до Чорного моря - 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 4 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - резюмували військові.